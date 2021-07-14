В ЕС предупредили Грузию о проблемах с макрофином из-за назначения судей

В ЕС заявили, что назначение судей Верховного суда Грузии вопреки призывам Евросоюза пересмотреть процесс назначения может поставить под угрозу макрофинансовую помощь для Тбилиси.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, сообщает "Европейская правда".

Парламент Грузии назначил в понедельник шесть судей Верховного суда, несмотря на призывы Европейского Союза сделать паузу и пересмотреть процесс назначения, чтобы привести его в соответствие с европейскими стандартами.

"Назначения противоречат ключевым положениям Соглашения от 19 апреля, которые требуют приостановить все текущие назначения, полностью выполнить все рекомендации, сделанные Венецианской комиссией, и в целом увеличить независимость, подотчетность и качество системы правосудия в широком, всеобъемлющем и кроспартийном процессе реформ", - говорится в заявлении.

В ЕС напомнили, что пересмотр процесса отбора судей Верховного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является также взаимосогласованным условием для выплаты Грузии второго транша макрофинансовой помощи ЕС по ее текущей программе, и последние события могут негативно повлиять на это.

"Итак, голосование является упущенной возможностью для властей Грузии доказать свою приверженность настоящей и всесторонней реформе судебной власти. Эти события влекут за собой ущерб независимости судопроизводства и доверию общественности", - говорится в заявлении.