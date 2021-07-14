Спалах коронавірусу стався на флагмані британського флоту - авіаносці Queen Elizabeth

Спалах коронавірусу підтвердився на флагманському кораблі британського Королівського флоту - авіаносці HMS Queen Elizabeth.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

На авіаносці було зареєстровано близько 100 випадків зараження. Випадки захворювання є і на кількох інших кораблях, що входять в ударну групу. Авіаносець завершив четверту частину свого 28-тижневого в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес сказав, що весь екіпаж під час розгортання отримав дві дози вакцини Covid-19, і спалах знаходиться під контролем.

Близько 3700 осіб перебувають на кораблях, що входять в ударну групу. "У рамках планового тестування невелика кількість членів екіпажу Carrier Strike Group здала позитивний результат на Covid-19", - сказала прессекретар британського командування.

За її словами, на борту авіаносця та інших кораблів вжиті заходи щодо пом'якшення наслідків, включаючи маски, соціальне дистанціювання і систему відстеження випадків зараження.

"Ударна група авіаносця продовжить виконання своїх оперативних завдань, і це ніяк не вплине на розгортання", - заявили в Міноборони.

Видання The Times зазначає, що спалах, можливо, стався після недавнього візиту HMS Queen Elizabeth до Греції, де побували високопоставлені представники грецького флоту, і у команди була можливість здійснити поїздку на класичний військовий корабель.