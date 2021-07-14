Вспышка коронавируса произошла на флагмане британского флота - авианосце Queen Elizabeth

Вспышка коронавируса подтверждена на флагманском корабле британского Королевского флота – авианосце HMS Queen Elizabeth.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

На авианосце было зарегистрировано около 100 случаев заражения. Случаи заболевания есть и на нескольких других кораблях, входящих в ударную группу. Авианосец завершил четвертую часть своего 28-недельного в Индо-Тихоокеанском регионе.

Министр обороны Британии Бен Уоллес сказал, что весь экипаж во время развертывания получил две дозы вакцины Covid-19, и вспышка находится под контролем.

Около 3700 человек находятся на кораблях, входящих в ударную группу. "В рамках планового тестирования небольшое количество членов экипажа Carrier Strike Group сдали положительный результат на Covid-19", - сказала пресс-секретарь британского командования.

По ее словам, на борту авианосца и других кораблей приняты меры по смягчению последствий, включая маски, социальное дистанцирование и систему отслеживания случаев заражения.

"Ударная группа авианосца продолжит выполнение своих оперативных задач, и это никак не повлияет на развертывание", - заявили в Минобороны.

Издание The Times отмечает, что вспышка, возможно, произошла после недавнего визита HMS Queen Elizabeth в Грецию, где побывали высокопоставленные представители греческого флота, и у команды была возможность совершить поездку на классический военный корабль.