В Іспанії найсуворіші обмеження "першої хвилі" COVID визнано неконституційними 

Конституційний суд Іспанії визнав неконституційною вимогу домашньої ізоляції, яка була включена в рішення уряду про надзвичайний стан, введений для приборкання першої хвилі COVID-19 минулого року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У березні минулого року уряд через указ про надзвичайний стан вирішив тимчасово обмежити громадянські свободи, зобов’язавши майже всіх іспанців залишатися в своїх будинках і зупинивши практично всі бізнеси, крім основного виробництва.

Конституційний суд простою більшістю голосів скасував деякі статті указу про надзвичайний стан, які стосуються вільного пересування громадян. Суд вважає, що ступінь обмеження права на вільне пересування перевищила те, що можна було погодити урядовим рішенням.

Повне рішення суду буде опубліковано через кілька днів.

Це рішення суду відкриває двері для скасування штрафів за порушення вимоги про ізоляцію, виписаних протягом цього періоду.

Рішення суду було прийнято у відповідь на петицію, подану ультраправою партією Vox, яка стверджувала, що заходи були надмірно суворими і насправді призупинили, а не обмежили громадянські свободи.

Партія Vox стверджувала, що введені обмеження вимагали схвалення рішення про надзвичайний стан у парламенті, а не простого ухвалення рішення уряду.

Під час першої смертоносної хвилі коронавірусу Іспанія ввела один із найсуворіших локдаунів в Європі, дозволяючи людям залишати свої будинки тільки для того, щоб піти на роботу, купити їжу або відвідати аптеку чи лікарню.