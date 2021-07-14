В Испании строгие ограничения "первой волны" COVID признаны неконституционными

Конституционный суд Испании признал неконституционным требование домашней изоляции, которая была включена в решение правительства о чрезвычайном положении для обуздания первой волны COVID-19 в прошлом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В марте прошлого года правительство через указ о чрезвычайном положении решило временно ограничить гражданские свободы, обязав многих испанцев оставаться в своих домах и остановив практически все бизнесы, кроме основного производства.

Конституционный суд большинством голосов отменил некоторые статьи указа о чрезвычайном положении, касающиеся свободного передвижения граждан. Суд считает, что степень ограничения права на свободное передвижение превысил то, что можно было согласовать правительственным решением.

Полное решение суда будет опубликовано через несколько дней.

Это решение суда открывает двери для отмены штрафов за нарушение требования об изоляции, выписанных в течение этого периода.

Решение суда было принято в ответ на петицию, поданную ультраправой партией Vox, которая утверждала, что меры были чрезмерно суровыми и на самом деле приостановили, а не ограничили гражданские свободы.

Партия Vox утверждала, что введенные ограничения требовали принятия решения о чрезвычайном положении в парламенте, а не простого принятия решения правительства.

Во время первой смертоносной волны коронавируса Испания ввела один из самых строгих локдаунов в Европе, позволяя людям покидать свои дома только для того, чтобы пойти на работу, купить еду или посетить аптеку или больницу.