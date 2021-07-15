Число прохачів притулку в Німеччині в 2020 році незначно зросло

Близько 18 тисяч осіб в 2020 році звернулися до німецької влади за отриманням статусу біженця з політичних чи інших причин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними Федерального статистичного відомства, це на один відсоток більше, ніж роком раніше. Приріст числа претендентів притулку виявився найменшим з 2011 року.

У відомстві таку тенденцію пов'язують з обмеженнями в пересуванні, введеними різними державами Євросоюзу через пандемію коронавірусної інфекції. У 2019 був зафіксований приріст в три відсотки.

Всього, за даними Центрального реєстру іноземців (AZR), до кінця 2020 року в Німеччині проживали трохи менше 1,86 млн осіб, які просять притулку. З них статус біженця отримали близько 1,4 млн осіб. У 2020 році їх число, в порівнянні з 2019-м, зросло на 38 тисяч осіб, тобто на три відсотки. Приблизно дві третини тих, хто отримали притулок - вихідці з Сирії, Афганістану і Іраку.

Серед всіх шукачів притулку на кінець 2020 року налічувалося близько 216 тисяч людей з відкритим статусом, який означає, що рішення за їх заявою ще не прийнято. За даними статистичного відомства ФРН, число іноземців, які очікують рішення німецьких органів, в 2020 році скоротилося, в порівнянні з попереднім роком, на 51 тисячу осіб, тобто на 19 відсотків.

Крім того, в країні проживають 243 тисячі емігрантів, прохання про притулок яких було відхилено або які втратили статус біженця. Це на 14 відсотків більше, ніж в кінці 2019 року.