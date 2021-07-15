Число просителей убежища в Германии в 2020 году незначительно возросло

Около 18 000 человек в 2020 году обратились к немецким властям за получением статуса беженца по политическим или иным причинам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным Федерального статистического ведомства, это на один процент больше, чем годом ранее. Прирост числа соискателей убежища оказался наименьшим с 2011 года.

В ведомстве такую ​​тенденцию связывают с ограничениями в передвижении, введенными различными государствами Евросоюза из-за пандемии коронавирусной инфекции. В 2019 был зафиксирован прирост в три процента.

Всего, по данным Центрального реестра иностранцев (AZR), до конца 2020 года в Германии проживали поменьше 1,86 млн лиц, просящих убежища. Из них статус беженца получили около 1,4 млн человек. В 2020 году их число, по сравнению с 2019-м, выросло на 38 000 человек, то есть на три процента. Примерно две трети получивших убежище - выходцы из Сирии, Афганистана и Ирака.

Среди всех искателей убежища на конец 2020 года насчитывалось около 216 000 человек с открытым статусом, который означает, что решение по их заявлению еще не принято. По данным статистического ведомства ФРГ, число иностранцев, ожидающих решения немецких органов, в 2020 году сократилось, по сравнению с предыдущим годом на 51 000 человек, то есть на 19 процентов.

Кроме того, в стране проживают 243 000 эмигрантов, прошение об убежище которых была отклонена или утративших статус беженца. Это на 14 процентов больше, чем в конце 2019 года.