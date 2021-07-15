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Офіс Меркель відповів на прохання жителів російського села відремонтувати дорогу

Четвер, 15 липня 2021, 10:34

Жителі російського села поблизу Омська, які звернулися до канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням відремонтувати розбиту дорогу, отримали відповідь з федеральної канцелярії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Сібірь.Реалії.

Отримання відповіді з канцелярії Меркель підтвердила депутат Троїцького сільського поселення Ірина Дроздова, яка була ініціатором звернення.

У своєму зверненні, записаному в червні, жителі села розповіли, що село Верхній Карбуш на межі XIX і XX століть заснували російські німці. Автори звернення поскаржилися, що найстарішу і головну дорогу в селі ніколи не асфальтували. Жителі зверталися "в різні чиновницькі контори і до уряду Росії", але дорогу так і не заасфальтували.

Представник німецької влади Надін Вахтер подякувала за лист і попросила поставитися з розумінням до того, що канцлер "не може відповісти особисто у зв'язку з великою кількістю звернень".

"Я розумію, що ви дуже незадоволені станом головної вулиці у вашому рідному селі. Проте втручання в діяльність місцевих органів влади інших країн не входить в завдання канцлера Німеччини. Прошу вас поставитися з розумінням до того, що пані канцлер не може на ваше прохання вжити рішучих дій в даній ситуації. Нам дуже шкода, що ми нічим не можемо вам допомогти", - йдеться в листі.

Жителям села також запропонували звернутися в московський офіс "Міжнародного союзу німецької культури".

Дроздова зізналась, що листом жителі села залишилися задоволені, оскільки чекали "відписку в дусі російських чиновників", а в цьому випадку отримали аргументовану відповідь. Крім того, селяни впевнені, що якщо місцева влада все ж покладе асфальт, то "зроблено це буде лише завдяки Меркель".

"Чиновники, отримавши чарівний поштовх у вигляді нашого звернення до канцлера Німеччини, вийшли з коми і відразу ж пообіцяли, що у 2022 році побудують нам дорогу", - сказала вона.

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