Офис Меркель ответил на просьбу жителей российской деревни отремонтировать дорогу

Жители российского села вблизи Омска, которые обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать разбитую дорогу, получили ответ из федеральной канцелярии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Сибирь.Реалии.

Получение ответа из канцелярии Меркель подтвердила депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова, которая была инициатором обращения.

В своем обращении, записанном в июне, жители села рассказали, что село Верхний Карбуш на рубеже XIX и XX веков основали русские немцы. Авторы обращения пожаловались, что старейшую и главную дорогу в селе никогда не асфальтировали. Жители обращались "в разные чиновничьи конторы и к правительству России", но дорогу так и не заасфальтировали.

Представитель немецкой власти Надин Вахтер поблагодарила за письмо и попросила отнестись с пониманием к тому, что канцлер "не может ответить лично в связи с большим количеством обращений".

"Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашем родном селе. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера Германии. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе принять решительные действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь", - говорится в письме.

Жителям села также предложили обратиться в московский офис "Международного союза немецкой культуры".

Дроздова призналась, что письмом жители села остались довольны, поскольку ждали "отписку в духе российских чиновников", а в этом случае получили аргументированный ответ. Кроме того, крестьяне уверены, что если местные власти все же положат асфальт, то "сделано это будет исключительно благодаря Меркель".

"Чиновники, получив волшебный пинок в виде нашего обращения к канцлеру Германии, вышли из комы и сразу же пообещали, что в 2022 году построят нам дорогу", - сказала она.