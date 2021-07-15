У Туреччині затримали судно з українським екіпажем, капітана заарештували

У Туреччині затримали судно з українським екіпажем через підозру в контрабанді наркотиків, капітан і троє його помічників заарештовані.

Про повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Він розповів, що 10 липня турецькі правоохоронці затримали в порту Іскендерун судно MSC CAPUCINE R під прапором Ліберії, екіпаж складається із 24 українців та одного іноземця.

"Наступного дня прокуратура м. Іскендерун заарештувала капітана судна та трьох його помічників. Усі громадяни України. Їм висунуто обвинувачення в контрабанді наркотиків", - зазначив Ніколенко.

Речник МЗС поінформував, що посольство України в Туреччині надає затриманим консульську допомогу: наші громадяни забезпечені адвокатом та перекладачем, консули підтримують зв'язок із їхніми рідними. Окрім того, українська дипустанова звернулася до турецької сторони із запитом на отримання доступу до матеріалів слідства та відвідання українських моряків.

Ніколенко повідомив, що решта членів екіпажу нині перебувають на борту судна і беруть участь в розслідуванні як свідки.

Він запевнив, що Департамент консульської служби МЗС України та посольство України в Туреччині тримають справу на контролі.