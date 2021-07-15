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В Турции задержали судно с украинским экипажем, капитана арестовали

Четверг, 15 июля 2021, 11:22

В Турции задержали судно с украинским экипажем по подозрению в контрабанде наркотиков, капитан и трое его помощников арестованы.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Он рассказал, что 10 июля турецкие правоохранители задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии, экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца.

"На следующий день прокуратура г.. Искендерун арестовала капитана судна и трех его помощников. Все граждане Украины. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков ", - отметил Николенко.

Представитель МИД сообщил, что посольство Украины в Турции предоставляет задержанным консульскую помощь: наши граждане обеспечены адвокатом и переводчиком, консулы поддерживают связь с их родными. Кроме того, украинское дипучреждение обратилось к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещение украинских моряков.

Николенко сообщил, что остальные члены экипажа в настоящее время находятся на борту судна и участвуют в расследовании в качестве свидетелей.

Он заверил, что Департамент консульской службы МИД Украины и посольство Украины в Турции держат дело на контроле.

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