Конституційний суд Словаччини призупинив дію нових правил в'їзду для мандрівників

Конституційний суд Словаччини вирішить, чи відповідають конституції правила перетину кордонів, запроваджені Управлінням громадської охорони здоров'я, а до тих пір їхня дія призупинена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Відповідно до нового режиму в'їзду, який почав діяти з 3 липня, вакциновані мандрівники не мали самоізолюватись після прибуття, незалежно від країни, з якої вони приїхали.

Невакциновані мандрівники повинні були проходити карантин протягом 14 днів або до отримання негативного результату ПЛР-тесту після п'ятого дня карантину.

Вимогу про перегляд нових правил подала опозиційна партія Smer. Її лідер, колишній прем'єр-міністр Роберт Фіцо, каже, що вакцинація повинна залишатися добровільною. Таким чином, примусовий карантин для нещеплених людей є формою дискримінації, що порушує конституцію. Сам Фіцо не вакцинувався.

Таким чином, Словаччина повернеться до режиму, за якого до країн застосовуються різні правила залежно від епідеміологічної ситуації. Рішення суду набуде чинності після його публікації в реєстрі законів, що може зайняти кілька днів. До тих пір колишні правила залишаються чинними.

Нагадаємо, Словенія дозволила в’їзд мандрівникам з України, які були повністю вакциновані, мають негативний ПЛР-тест або довідку про одужання від коронавірусу.

14 липня посли ЄС затвердили рішення включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд.

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