Конституционный суд Словакии приостановил действие новых правил въезда для путешественников

Конституционный суд Словакии решит, соответствуют ли Конституции правила пересечения границ, введенные Управлением общественного здравоохранения, а до тех пор их действие приостановлено.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Согласно новому режиму въезда, который начал действовать с 3 июля, вакцинированные путешественники не должны самоизолироваться по прибытии, независимо от страны, из которой они приехали.

Невакцинированные путешественники должны были проходить карантин в течение 14 дней или до получения отрицательного результата ПЦР-теста после пятого дня карантина.

Требование о пересмотре новых правил подала оппозиционная партия Smer. Ее лидер, бывший премьер-министр Роберт Фицо, говорит, что вакцинация должна была оставаться добровольной. Таким образом, принудительный карантин для непривитых людей является формой дискриминации, нарушающей конституцию. Сам Фицо не вакцинировался.

Таким образом, Словакия возвращается в режим, при котором к странам применяются разные правила в зависимости от эпидемической ситуации. Решение суда вступит в силу после его опубликования в реестре законов, что может занять несколько дней. До тех пор прежние правила остаются в силе.

Напомним, Словения разрешила въезд путешественникам из Украины, которые были полностью вакцинированы, имеют отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении от коронавируса.

14 июля послы ЕС утвердили решение включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.

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