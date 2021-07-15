Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Посольства 24 країн Євросоюзу нагадали Грузії про асоціацію з ЄС

Кількість загиблих від повеней в Німеччині зросла до 42, рятувальні роботи тривають

Військовий вертоліт США під час аварійної посадки зніс ліхтарі і зупинив транспорт в Бухаресті 

Кількість загиблих в результаті негоди у Бельгії зросла до 6






Зеленський звернувся до Байдена й Меркель, які зустрінуться у Вашингтоні

Четвер, 15 липня 2021, 17:31

Президент України Володимир Зеленський в день зустрічі лідерів США та Німеччини у Вашингтоні закликав їх "не обмінювати цінності й безпеку на економічні інтереси" та не домовлятися про Україну без України.

Відповідну заяву він опублікував у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Зустріч президента Джо Байдена і канцлерки Ангели Меркель може змінити майбутнє Європи. Цінності, принципи й безпеку не можна обмінювати на економічні інтереси. Вірю, що наші партнери США та Німеччина спільно протистоятимуть агресору, а не заохочуватимуть його. І жодного рішення про Україну без України", - написав він.

Нагадаємо, Ангела Меркель вирушила до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Це остання її поїздка до США на посаді канцлера.

Володимир Зеленський зустрічався з канцлеркою у Берліні на початку цього тижня. 

Читайте також: Знайомство з наступником: що приніс візит Зеленського до Берліна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua