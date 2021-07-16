У Білорусі проходять затримання і обшуки у журналістів каналу "Белсат" і Радіо Свобода

Ранок 16 липня у Білорусі, як і в попередні дні, розпочався з обшуків у відомих журналістів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.

За наявною інформацією, силовики прийшли до квартири журналіста Радіо Свобода Валянціна Жданка. У його будинку ведеться обшук.

Колишню журналістку Радіо Свобода Іну Студзінську затримали, а в жовтні 2020 року її акредитацію на роботу в Білорусі анулювали. У її будинку пройшли обшуки.

Ведучий ток-шоу "Кожен з нас" на телеканалі "Белсат" Гліб Лобадзенка повідомив про обшук у своєму будинку.

Силовики також прийшли за Галиною Абакунчик, яка співпрацювала з "Белсатом". Відповідно до статті 293 Кримінального кодексу, Ганну Галоту, ведучу програми "Хитрі новини" на телеканалі "Белсат", затримали.

Обшуки розпочались у гомельського журналіста Явгена Меркіса, і для нього це вже вдруге за рік - попередній раз був у лютому, написав Меркіс у Facebook.

Співробітники Брестського відділу карного розшуку відвідали журналіста Віктора Ярашука в Пінську. Правоохоронці вилучили комп’ютер та мобільний телефон. Сам журналіст на свободі.

Також силовики провели обшук у гродзенського журналіста-фрілансера Аляксея Кайріса. Фотографа-фрілансера з Гродно Олександра Саєнка розшукують.

Алесь Левчук та Мілана Харитонова, брестські журналісти, які писали матеріали для "Белсату", перебувають у Грузії, але силовики провели обшук у батьків Левчука, не вивізши нічого.

14 липня пройшли обшуки в офісах 23 неурядових організацій - від правозахисних груп до творчих спілок та дослідницьких центрів. Затримано щонайменше 9 правозахисників. Обшуки тривали і 15 липня. Раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей попередив, що громадянське суспільство зникне в Білорусі у відповідь на розширення санкцій проти Лукашенка та його оточення.

Як повідомлялося, Євросоюз готовий розглянути розширення санкцій щодо Мінська через "нову широкомасштабну атаку на незалежні голоси в країні".