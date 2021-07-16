В Беларуси проходят задержания и обыски у журналистов канала "Белсат" и Радио Свобода

Утро 16 июля во Беларуси, как и в предыдущие дни, началось с обысков у известных журналистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радіо Свобода.

По имеющейся информации, силовики пришли в квартиру журналиста Радио Свобода Валентина Жданка. В его доме ведется обыск.

Бывшую журналистку Радио Свобода Ину Студзинскую задержали, а в октябре 2020 года ее аккредитацию на работу в Беларуси аннулировали. В ее доме прошли обыски.

Ведущий ток-шоу "Каждый из нас" на телеканале "Белсат" Глеб Лобадзенка сообщил об обыске в своем доме.

Силовики также пришли за Галиной Абакунчик, которая сотрудничала с "Белсат". В соответствии со статьей 293 Уголовного кодекса, Анну Галоту, ведущую программы "Хитрые новости" на телеканале "Белсат", задержали.

Обыски начались у гомельского журналиста Явгена Меркиса, и для него это уже второй раз за год - предыдущий раз был в феврале, написал Меркис в Facebook.

Сотрудники Брестского отдела уголовного розыска посетили журналиста Виктора Ярашука в Пинске. Правоохранители изъяли компьютер и мобильный телефон. Сам журналист на свободе.

Также силовики провели обыск у гродненского журналиста-фрилансера Алексея Кайриса. Фотографа-фрилансера из Гродно Александра Саенко разыскивают.

Алесь Левчук и Милана Харитонова, брестские журналисты, писавшие материалы для "Белсата", находятся в Грузии, но силовики провели обыск у родителей Левчука.

14 июля прошли обыски в офисах 23 неправительственных организаций - от правозащитных групп до творческих союзов и исследовательских центров. Задержаны не менее 9 правозащитников. Обыски продолжались и 15 июля. Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей предупредил, что гражданское общество исчезнет в Беларуси в ответ на расширение санкций против Лукашенко и его окружения.

Как сообщалось, Евросоюз готов рассмотреть расширение санкций в отношении Минска за "новую широкомасштабную атаку на независимые голоса в стране".