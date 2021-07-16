У Литві на кордоні з Білоруссю почалися військові навчання за участю Німеччини

У Литві 16 липня розпочинаються навчання "Швидкий меч", які пройдуть у Швянченіському районі на полігоні в Пабраді, розташованому недалеко від кордону з Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті литовської армії.

У навчаннях вперше візьме участь штаб 10-ї бронетанкової дивізії Бундесверу. Це перші штабні навчання НАТО на території союзника, в яких бере участь Німеччина. Вони проводяться з ініціативи командування дивізії.

В ході навчань штаб дивізії буде відпрацьовувати планування і командування об'єднаними операціями союзних сил за участю командування 12-ї танкової бригади Німеччини, 37-ї бригади бронепіхоти, 23-й бригади гірських піхотинців і бригади мотопіхоти Литви "Залізний вовк".

"Сценарій навчань створений для відпрацювання протистояння гібридним загрозам і проведення операцій колективної оборони високої інтенсивності", - йдеться в заяві.

Литва в цих навчаннях відіграє роль приймаючої сторони: вона забезпечує логістику, тилове забезпечення, процедури закупівель, транспортування, харчування. Навчання триватимуть до 29 червня.