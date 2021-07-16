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В Литве на границе с Беларусью начались военные учения с участием Германии

Пятница, 16 июля 2021, 12:16

В Литве 16 июля начинаются учения "Быстрый меч", которые пройдут в Швянчениском районе на полигоне в Пабраде, расположенном недалеко от границы с Беларусью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте литовской армии.

В учениях впервые примет участие штаб 10-й бронетанковой дивизии Бундесвера. Это первые штабные учения НАТО на территории союзника, в которых участвует Германия. Они проводятся по инициативе командования дивизии.

В ходе учений штаб дивизии будет отрабатывать планирование и командование объединенными операциями союзных сил с участием командования 12-й танковой бригады Германии, 37-й бригады бронепихоты, 23-й бригады горных пехотинцев и бригады мотопехоты Литвы "Железный волк".

"Сценарий учений создан для отработки противостояния гибридным угрозам и проведения операций коллективной обороны высокой интенсивности", - говорится в заявлении.

Литва в этих учениях играет роль принимающей стороны: она обеспечивает логистику, тыловое обеспечение, процедуры закупок, транспортировки, питания. Учения продлятся до 29 июня.

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