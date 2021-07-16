Президент Євроради відвідає міжнародну конференцію в Батумі, де буде і Зеленський

Президент Європейської ради Шарль Мішель відвідає міжнародну конференцію в Батумі, де серед інших зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter написав речник Мішеля Баренд Лейц.

"19 липня президент Шарль Мішель відвідає міжнародну конференцію в Батумі, де зустрінеться з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, а також президентами Молдови та України Маєю Санду та Володимиром Зеленським", - написав він.

Основна увага на конференції буде приділена підвищенню рівня співпраці між трьома асоційованими партнерами ЄС - Грузією, Молдовою і Україною, які недавно були офіційно оформлені як асоційоване тріо.

Всі три партнери сповнені рішучості прискорити реформи, передбачені в їх відповідних угодах про асоціацію з Євросоюзом. На конференції планується обговорити можливі інтереси ЄС в подальшій участі в процесі розширеної інтеграції з трьома східноєвропейськими партнерами.