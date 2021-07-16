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Президент Евросовета посетит международную конференцию в Батуми, где будет и Зеленский

Пятница, 16 июля 2021, 12:47

Президент Европейского совета Шарль Мишель посетит международную конференцию в Батуми, где среди прочих встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter написал представитель Мишеля Баренд Лейц.

"19 июля президент Шарль Мишель посетит международную конференцию в Батуми, где встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, а также президентами Молдовы и Украины Майей Санду и Владимиром Зеленским", - написал он.

Основное внимание на конференции будет уделено повышению уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС - Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио.

Все три партнера полны решимости ускорить реформы, предусмотренные в их соответствующих соглашениях об ассоциации с Европейским Союзом. На конференции планируется обсудить возможные интересы ЕС в дальнейшем участии в процессе расширенной интеграции с тремя восточноевропейскими партнерами.

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