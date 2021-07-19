На Кіпрі противники ковід-паспортів влаштували безлади і напали на телекомпанію

У Республіці Кіпр близько 2500 осіб після мітингу проти коронавірусних обмежень підпалили кілька автомобілів і розбили вікна в штаб-квартирі телекомпанії Sigma TV.

Про це повідомило агентство AFP, пише "Європейська правда".

Репортер AFP повідомив про тисячі людей в районі Sigma TV в столиці Нікосії. Вони несли плакати проти "паспорта безпеки", який почав діяти минулого тижня в країні.

Агентство повідомило про розбите скло біля будівлі, кілька розбитих вікон і чотири автомобілі марки Sigma в різного ступня пошкодження. Одна машина повністю згоріла.

Раніше ввечері близько 5000 осіб вийшли на демонстрацію біля президентського палацу, а після закінчення акції близько половини з них пішли до будівлі телеканалу, повідомила поліція.

Телеканал повідомив, що поліція пройшла до будівлі, щоб захистити тих, хто там працює.

Вважається, що Sigma TV займає жорстку позицію щодо противників вакцинації. Телекомпанія стала об'єктом попередніх протестів проти заходів по боротьбі з коронавірусом.

Минулого тижня Кіпр ввів "паспорт безпеки", який дозволяє тільки тим, хто пройшов вакцинацію від коронавірусу, заходити в супермаркети, торговельні центри, ресторани та інші підприємства.

Після нового сплеску захворюваності Кіпр також розширив свою програму вакцинації, включивши у неї підлітків у віці 16 і 17 років, і активізував зусилля, щоб переконати молодих людей зробити щеплення.

На Кіпрі зареєстровано понад 90 000 випадків коронавірусу і 384 випадки смерті.