На Кипре противники ковид-паспортов устроили беспорядки и напали на телекомпанию

В Республике Кипр около 2500 человек после митинга против коронавирусных ограничений подожгли несколько автомобилей и разбили окна в штаб-квартире телекомпании Sigma TV.

Об этом сообщило агентство AFP, пишет "Европейская правда".

Репортер AFP сообщил о тысячах людей в районе Sigma TV в столице Никосии. Они несли плакаты против "паспорта безопасности", который начал действовать на прошлой неделе в стране.

Агентство сообщило о разбитом стекле у здания, несколько разбитых оконах и четырех автомобилях марки Sigma разного ступня повреждения. Одна машина полностью сгорела.

Ранее вечером около 5000 человек вышли на демонстрацию у президентского дворца, а после окончания акции около половины из них пошли к зданию телеканала, сообщила полиция.

Телеканал сообщил, что полиция прошла в здание, чтобы защитить тех, кто там работает.

Считается, что Sigma TV занимает жесткую позицию в отношении противников вакцинации. Телекомпания стала объектом предыдущих протестов против мер по борьбе с коронавирусом.

На прошлой неделе Кипр ввел "паспорт безопасности", который позволяет только тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, заходить в супермаркеты, торговые центры, рестораны и другие предприятия.

После нового всплеска заболеваемости Кипр также расширил свою программу вакцинации, включив в нее подростков в возрасте 16 и 17 лет, и активизировал усилия, чтобы убедить молодых людей сделать прививку.

На Кипре зарегистрировано более 90 000 случаев коронавируса и 384 случая смерти.