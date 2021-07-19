Кількість загиблих від повеней у Бельгії зросла до 36
Влада Бельгії повідомила, що кількість загиблих в результаті повеней зросла до 36, 17 жертв вже ідентифікували.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.
Також повідомляється, що більше сотні людей вважаються зниклими безвісти.
Влада продовжує ліквідовувати наслідки негоди, зменшується кількість будинків з відсутнім доступом до питної води.
Також поступово відновлює свою роботу залізниця.
Минулого тижня над частиною Європи, включаючи Бельгію, Люксембург та Німеччину, випала рекордна кількість опадів, в результаті чого багато бельгійських річок вийшли з берегів. На даний момент найбільш постраждалою в Бельгії є провінція Льєж, але від повені постраждали всі провінції Валлонії. У Фландрії від повеней постраждала провінція Лімбург.
Найбільше від негоди у Європі постраждала Німеччина, де загинули 156 людей.