Количество погибших от наводнений в Бельгии возросло до 36

Власти Бельгии сообщили, что число погибших в результате наводнений возросло до 36, 17 жертв уже идентифицировали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Также сообщается, что более сотни человек считаются пропавшими без вести.

Власти продолжают ликвидировать последствия непогоды, уменьшается количество домов с отсутствующим доступом к питьевой воде.

Также постепенно восстанавливает свою работу железная дорога.

На прошлой неделе над частью Европы, включая Бельгию, Люксембург и Германию, выпало рекордное количество осадков, в результате чего многие бельгийских рек вышли из берегов. На данный момент наиболее пострадавшей в Бельгии является провинция Льеж, но от наводнения пострадали все провинции Валлонии. Во Фландрии от наводнений пострадала провинция Лимбург.

Больше всего от непогоды в Европе пострадала Германия, где погибли 156 человек.