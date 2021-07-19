ЄС хоче бачити свій прапор на церемонії відкриття Олімпійських ігор в Токіо

Європейський Союз у листі до глави Міжнародного олімпійського комітету написав, що хотів би, аби спортсмени зі Словенії, яка зараз головує в Раді Євросоюзу, поруч зі своїм прапором несли прапор Євросоюзу на церемонії відкриття Олімпійських ігор в Токіо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Цей жест "зробив би словенських спортсменів послами європейської єдності і цінностей, що лежать в основі нашого Союзу, та відповідають цінностям олімпійського руху", - написали єврокомісар Маргаритіс Схінас і прем'єр-міністр Словенії Янез Янша в листі до глави Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха.

Схінас, чиє портфоліо в Єврокомісії включає "просування європейського способу життя" та спорт, написав, що прапор може стати "символом мирного співіснування, терпимості і солідарності".

"Ми вважаємо, що як дві організації, об'єднані цими загальними цінностями, Європейський Союз і Міжнародний олімпійський комітет мають унікальні можливості для сприяння миру і взаєморозуміння в той час, коли світ найбільше цього потребує", - написали Янша і Схінас.

Це не вперше, коли ЄС вдається до таких кроків. У 2004 році тодішній президент Європейської комісії Романо Проді закликав спортсменів з країн-членів ЄС вивісити прапор ЄС, а також свій власний національний прапор під час Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні.

Олімпійські ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня в японському Токіо.