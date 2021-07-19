ЕС хочет видеть свой флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио

Европейский Союз в письме к главе Международного олимпийского комитета написал, что хотел бы, чтобы спортсмены из Словении, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, рядом со своим флагом несли флаг Евросоюза на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Этот жест "сделал бы словенских спортсменов послами европейского единства и ценностей, лежащих в основе нашего Союза и соответствующих ценностям олимпийского движения", - написали еврокомиссар Маргаритис Схинас и премьер-министр Словении Янез Янша в письме к главе Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Схинас, чье портфолио в Еврокомиссии включая "продвижение европейского образа жизни" и спорт, написал, что флаг может стать "символом мирного сосуществования, терпимости и солидарности".

"Мы считаем, что как две организации, объединенные этими общими ценностями, Европейский Союз и Международный олимпийский комитет обладают уникальными возможностями для содействия миру и взаимопониманию в то время, когда мир больше всего в этом нуждается", - написали Янша и Схинас.

Это не первый раз, когда ЕС предпринимает такие шаги. В 2004 году тогдашний президент Европейской комиссии Романо Проди призвал спортсменов из стран-членов ЕС вывесить флаг ЕС, а также свой собственный национальный флаг во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в японском Токио.