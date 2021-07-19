Франція заборонить знищення курчат-самців шляхом розчавлювання і отруєння газами

Франція з наступного року заборонить знищувати шляхом розчавлювання і отруєння газами курчат-самців.

Про це заявив у неділю міністр сільського господарства Жульєн Денорманді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Цю практику знищення птиці групи захисту тварин засудили як варварство. Франція наполягатиме на прийнятті аналогічних заходів на європейському рівні.

Щорічно в такий спосіб у країні знищується 50 мільйонів курчат-самців, живими залишаються тільки самки, майбутні кури-несучки, розповів Денорманді в інтерв'ю Le Parisien.

"Франція - перша країна в світі, разом з Німеччиною, яка припинила розчавлювання і отруєння газами курчат-самців", - додав міністр.

За його словами, дві країни спробують переконати своїх партнерів у Європейському Союзі оголосити цю практику незаконною на засіданні ради міністрів сільського господарства ЄС у понеділок.

З 2022 року заводчикам у Франції необхідно буде мати машини для визначення статі курчат до того, як вони вилупляться.

"Динаміка йде повним ходом, і, з огляду на вже розміщені замовлення, до кінця першого кварталу 2022 року машини будуть встановлені для двох третин виробництва у Франції", - додав Денорманді.

Очікується, що цей захід призведе до додаткових витрат у розмірі 1 євроцента за коробку з шести яєць, сказав він. Щоб допомогти заводчикам придбати обладнання, Франція надасть субсидії на загальну суму 10 мільйонів євро.

За словами Денорманді, кастрація живих поросят також буде заборонена з початку 2022 року.