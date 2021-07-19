Франция запретит уничтожать цыплят-самцов путем раздавливания и отравления газами

Франция со следующего года запретит уничтожать путем раздавливания и отравления газами цыплят-самцов.

Об этом заявил в воскресенье министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Эту практику уничтожения птицы группы защиты животных осудили как варварство. Франция будет настаивать на принятии аналогичных мер на европейском уровне.

Ежегодно таким способом в стране уничтожается 50 млн цыплят-самцов, в живых остаются только самки, будущие куры-несушки, рассказал Денорманди в интервью Le Parisien.

"Франция - первая страна в мире, вместе с Германией, которая прекратила раздавливание и отравление газами цыплят-самцов", - добавил министр.

По его словам, две страны попытаются убедить своих партнеров в Европейском Союзе объявить эту практику незаконной на заседании совета министров сельского хозяйства ЕС в понедельник.

С 2022 года заводчикам во Франции необходимо будет иметь оборудование для определения пола цыплят до того, как они вылупятся.

"Динамика идет полным ходом, и, учитывая уже размещенные заказы, к концу первого квартала 2022 года машины будут установлены для двух третей производства во Франции", - добавил Денорманди.

Ожидается, что эта мера приведет к дополнительным расходам в размере 1 евроцента за коробку из шести яиц, сказал он. Чтобы помочь заводчикам приобрести оборудование, Франция предоставит субсидии на общую сумму 10 млн евро.

По словам Денорманди, кастрация живых поросят также будет запрещена с начала 2022 года.