У Німеччині розбився невеликий літак: загинули пілот і троє підлітків

Невеликий літак розбився поблизу аеродрому Реннеріц у німецький федеральній землі Саксонія-Ангальт, внаслідок чого загинули чотири людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Одномоторний літак польського виробництва розбився у неділю вдень 55-річний пілот та двоє підлітків 14 і 17 років загинули від удару.

16-річна дівчина, яка спочатку була госпіталізована, того ж дня померла від серйозних травм.

У поліції повідомили, що літак впав незабаром після зльоту в районі злітного поля і загорівся.

Аеродром належить планерному клубу. У вихідні кілька клубів проводили там заняття. На момент аварії була суха і сонячна погода, був лише слабкий вітер.