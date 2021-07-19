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У Німеччині розбився невеликий літак: загинули пілот і троє підлітків

Понеділок, 19 липня 2021, 13:06

Невеликий літак розбився поблизу аеродрому Реннеріц у німецький федеральній землі Саксонія-Ангальт, внаслідок чого загинули чотири людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Одномоторний літак польського виробництва розбився у неділю вдень 55-річний пілот та двоє підлітків 14 і 17 років загинули від удару.

 

16-річна дівчина, яка спочатку була госпіталізована, того ж дня померла від серйозних травм.

У поліції повідомили, що літак впав незабаром після зльоту в районі злітного поля і загорівся.

Аеродром належить планерному клубу. У вихідні кілька клубів проводили там заняття. На момент аварії була суха і сонячна погода, був лише слабкий вітер.

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