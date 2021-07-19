В Германии разбился небольшой самолет: погибли пилот и трое подростков

Небольшой самолет разбился вблизи аэродрома Реннериц в немецкий федеральной земле Саксония-Анхальт, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Одномоторный самолет польского производства разбился в воскресенье днем, ​​55-летний пилот и двое подростков 14 и 17 лет погибли от удара.

16-летняя девушка, которая сначала была госпитализирована, в тот же день умерла от серьезных травм.

В полиции сообщили, что самолет упал вскоре после взлета в районе взлетного поля и загорелся.

Аэродром принадлежит планерному клубу. В выходные несколько клубов проводили там занятия. На момент аварии была сухая и ясная погода, был лишь слабый ветер.