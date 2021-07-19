В Германии разбился небольшой самолет: погибли пилот и трое подростков
Понедельник, 19 июля 2021, 13:06
Небольшой самолет разбился вблизи аэродрома Реннериц в немецкий федеральной земле Саксония-Анхальт, в результате чего погибли четыре человека.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
Одномоторный самолет польского производства разбился в воскресенье днем, 55-летний пилот и двое подростков 14 и 17 лет погибли от удара.
16-летняя девушка, которая сначала была госпитализирована, в тот же день умерла от серьезных травм.
В полиции сообщили, что самолет упал вскоре после взлета в районе взлетного поля и загорелся.
Аэродром принадлежит планерному клубу. В выходные несколько клубов проводили там занятия. На момент аварии была сухая и ясная погода, был лишь слабый ветер.
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