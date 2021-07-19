Турецькі хакери атакували урядовий сайт Сербії і розмістили фото із трунами

Турецька хакерська група під назвою Akincilar атакувала сайт департаменту державного боргу Міністерства фінансів Сербії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Хакери заблокували доступ до сайту і розмістили фотографію зали із трунами та із підписом "8272", що означає кількість жертв, убитих в Сребрениці, а також слово "unutmadik" - "ми не забули" турецькою мовою.

Міністерство через деякий час відновило контроль над сайтом. Хакери Akincilar підтримують президента Туреччини Реджепа Таїпа і атакують різні сайти протягом багатьох років.

У минулому їх мішенями були сайти міністерств закордонних справ і армії Греції.

Група також зламала сайт французького сатиричного журналу Charlie Hebdo після виходу карикатур на пророка Мухаммеда, а також американські, ізраїльські, грецькі та курдські сайти.

Нагадаємо, трибунал ООН підтримав довічне покарання командира боснійських сербів Ратко Младича за його роль у вбивстві близько 8000 боснійських мусульман у Сребрениці в 1995 році.