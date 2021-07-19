Турецкие хакеры атаковали правительственный сайт Сербии и разместили фото с гробами

Турецкая хакерская группа под названием Akincilar атаковала сайт департамента государственного долга Министерства финансов Сербии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Хакеры заблокировали доступ к сайту и разместили фотографию зала с гробами и с подписью "8272", что означает количество жертв, убитых в Сребренице, а также слово "unutmadik" - "мы не забыли" на турецком языке.

Министерство спустя некоторое время восстановил контроль над сайтом. Хакеры Akincilar поддерживают президента Турции Реджепа Тайипа и атакуют различные сайты в течение многих лет.

В прошлом их мишенями были сайты министерств иностранных дел и армии Греции.

Группа также взломала сайт французского сатирического журнала Charlie Hebdo после выхода карикатур на пророка Мухаммеда, а также американские, израильские, греческие и курдские сайты.

Напомним, трибунал ООН поддержал пожизненное заключение командира боснийских сербов Ратко Младича за его роль в убийстве около 8000 боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году.