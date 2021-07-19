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У Чехії виявили перший випадок штаму "Дельта плюс"

Понеділок, 19 липня 2021, 16:35

У Чехії підтвердили перший випадок мутованого варіанта коронавірусу "Дельта плюс"  - нового варіанта індійського штаму "Дельта".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на IDNES, про це повідомила речниця Державного інституту громадського здоров’я Штепанка Чехова. 

Штам підтвердили у 30-річної жінки з Південної Моравії. Це один з близько 200 підтверджених випадків по всій Європі. 

За даними за останніх два тижні, звичайний штам "Дельта" вже став домінуючим і складає 70-80% досліджених зразків, тоді як британський штам поступово витісняється. Водночас випадки південноафриканського і бразильського штаму є поодинокими. 

Речниця зазначила, що точні дані про "Дельта плюс" ще недоступні і зараз незрозуміло, наскільки він заразніший за звичайний "Дельта" і чи збільшує ризик тяжкого перебігу захворювання.  

Віцепрем’єр Ян Гамачек зазначив, що поки уряд не планує посилювати карантин у зв’язку з поширенням індійського штаму. Він додав, що найкращим способом боротьби з епідемією є вакцинація, та закликав всіх, хто ще не зробив цього, прийти на щеплення. 


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