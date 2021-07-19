В Чехии обнаружили первый случай штамма "дельта плюс"

В Чехии подтвердили первый случай мутировавшего варианта коронавируса "дельта плюс" - нового варианта индийского штамма "дельта".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на IDNES, об этом сообщила пресс-секретарь Государственного института общественного здоровья Штепанка Чехова.

Штамм подтвердили у 30-летней женщины из Южной Моравии. Это один из около 200 подтвержденных случаев по всей Европе.

По данным за последние две недели, обычный штамм "дельта" уже стал доминирующим и составляет 70-80% исследованных образцов, тогда как британский штамм постепенно вытесняется. В то же время случаи южноафриканского и бразильского штамма - редкость.

Пресс-секретарь отметила, что точные данные о "дельта плюс" еще недоступны и пока неясно, насколько он заразнее обычного "дельта" и увеличивает ли риск тяжелого течения заболевания.

Вице-премьер Ян Гамачек отметил, что пока правительство не планирует усиливать карантин в связи с распространением индийского штамма. Он добавил, что лучшим способом борьбы с эпидемией является вакцинация, и призвал всех, кто еще не сделал этого, прийти на прививку.