В Угорщині здійнявся скандал через можливе стеження за журналістами через смартфони

В Угорщині здійнявся скандал після інформації про те, що за низкою журналістів і громадських діячів могли стежити через їхні смартфони за допомогою шпигунського програмного забезпечення Pegasus ізраїльської компанії NSO.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu та Spiegel.

Програмне забезпечення зазвичай активовувалося у період, коли вони працювали над розслідувальними матеріалами. Угорська аналітична група Direkt36 повідомила, що в країні могли потенційно стежити за близько 300 людьми.

На цей час відомо про принаймні трьох угорських журналістів, за якими скоріш за все велося стеження. Дані з телефона Андраша Шабо могли пересилатися починаючи з червня 2019 року, коли він писав про елітні авто Анталя Рогана - члена кабінету прем’єра Віктора Орбана - та його оточення.

Другий журналіст, за яким ймовірно стежили - Сабольч Паньї. Він розповів, що ще з весни запідозрив стеження. Його телефон вперше могли "зламати" в квітні 2019 року, коли він разом з Шабо написав статтю про Міжнародний інвестиційний банк, а потім - під час роботи над матеріалами про угорсько-американські, угорсько-ізраїльські відносини та справу російських торговців зброєю, яких після арешту Угорщина видала не США, а до Москви.

Третій журналіст - Давід Дерсеньї, який раніше працював на видання hvg.hu. За його словами, він не займався ніякими чутливими темами і не розуміє, навіщо хтось міг хотіти стежити за ним і який в такому разі ризик для журналістів, які займаються чутливими розслідуваннями.

В уряді Угорщини заперечили, що купували програмне забезпечення NSO Group. Міністр закордонних справ Петер Сійярто, який контролює також Офіс інформації, відповідальний за попередження роботи іноземної розвідки, заявив, що йому не було відомо про стеження.

Раніше стало відомо, що сотні журналістів, правозахисників та активістів в різних країнах могли стати жертвами стеження за допомогою шпигунського програмного забезпечення. Про це після дослідження заявив міжнародний консорціум журналістів, очолюваний французькою організацією Forbidden Stories та Amnesty International . Згідно з висновками, спецслужби кількох країн могли придбати продукт NSO Group, щоб вести нагляд за телефонами журналістів і правозахисників. Втім, доступний витік даних з близько 50 000 смартфонів не дає достатньо інформації для однозначного висновку, хто саме вів стеження.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що оприлюднена інформація ще потребує перевірки, але якщо це правда - це є порушенням всіх можливих європейських стандартів. "Свобода преси - одна з ключових європейських цінностей. І якщо твердження у ЗМІ відповідають дійсності, то це абсолютно неприйнятно", - відреагувала вона.

Програмне забезпечення Pegasus вважається однією з найкращих шпигунських програм для смартфонів. Стеження може вестися у реальному часі та обходити шифрування месенджерів. Компанія продає програму виключно урядовим відомствам та для боротьби з тероризмом і злочинністю.