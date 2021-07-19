В Венгрии поднялся скандал из-за возможной слежки за журналистами через смартфоны

В Венгрии поднялся скандал после информации о том, что за рядом журналистов и общественных деятелей могли следить через их смартфоны с помощью шпионского программного обеспечения Pegasus израильской компании NSO, которое продают исключительно правительствам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu и Spiegel.

Программное обеспечение обычно активировалось в период, когда они работали над расследовательскими материалами. Венгерская аналитическая группа Direkt36 сообщила, что в стране могли потенциально следить за около 300 людьми.

В настоящее время известно о как минимум трех венгерских журналистах, за которыми скорее всего велась слежка. Данные с телефона Андраша Шабо могли пересылаться с июня 2019 года, когда он писал об элитных авто Анталя Рогана - члена кабинета премьера Виктора Орбана - и его окружения.

Второй журналист, за которым вероятно следили - Сабольч Паньи. Он рассказал, что еще с весны заподозрил слежку. Его телефон впервые могли "сломать" в апреле 2019 года, когда он вместе с Шабо написал статью о Международном инвестиционном банке, а затем - во время работы над материалами о венгерско-американских, венгерско-израильских отношениях и деле российских торговцев оружием, которых после ареста Венгрия выдала не США, а в Москву.

Третий журналист - Давид Дерсеньи, ранее работавший на издание hvg.hu. По его словам, он не занимался никакими чувствительными темами и не понимает, зачем кто-то мог хотеть следить за ним и какой в таком случае риск для журналистов, которые занимаются чувствительными расследованиями.

В правительстве Венгрии отрицают, что покупали программное обеспечение NSO Group. Министр иностранных дел Петер Сийярто, который контролирует также Офис информации, ответственный за предупреждение работы иностранной разведки, заявил, что ему не было известно о слежке.

Ранее стало известно, что сотни журналистов, правозащитников и активистов в разных странах могли стать жертвами слежки с помощью шпионского программного обеспечения. Об этом после исследования заявил международный консорциум журналистов, возглавляемый французской организацией Forbidden Stories и Amnesty International. Согласно выводам, спецслужбы нескольких стран могли приобрести продукт NSO Group, чтобы вести наблюдение за телефонами журналистов и правозащитников. В то же время, доступная утечка данных из около 50 000 смартфонов не дает достаточно информации для однозначного вывода, кто именно вел слежку.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обнародованная информация еще требует проверки, но если это правда - это нарушение всех возможных европейских стандартов. "Свобода прессы - одна из ключевых европейских ценностей. И если утверждения в СМИ соответствуют действительности, то это абсолютно неприемлемо", - отреагировала она.

Программное обеспечение Pegasus считается одниой из лучших шпионских программ для смартфонов. Слежка может вестись в реальном времени и обходить шифрование мессенджеров. Компания продает программу исключительно правительственным ведомствам и для борьбы с терроризмом и преступностью.