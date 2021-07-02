Північна Македонія почне випускати паспорти з новою назвою країни

Північна Македонія почне видавати нові паспорти, що містять нову конституційну назву держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Прем’єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв підтвердив, що в понеділок він отримає паспорт з новою назвою країни.

Зоран Заєв також підтвердив, що федерації в країні, які не змінили свою назву, щоб відображати умови Преспанської угоди, зроблять це найближчим часом.

Заєв зробив свої зауваження в контексті першого "Діалогу Преспанського форуму", який відбувся в Охриді, в якому взяв участь Алексіс Ципрас, лідер головної опозиційної сили Греції СІРІЗА.

На зустрічі із Заєвим Ципрас, уряд під керівництвом якого підписав Преспанську угоду у 2018 році, чітко зазначив важливість неухильного виконання угоди, особливо з точки зору назв державних установ та посилань у підручниках.

Минулого місяця грецький уряд заперечив проти використання національною збірною Північної Македонії трикотажних виробів з абревіатурою FFM, що означає "Федерація футболу Македонії".

Афіни також критикували Заєва за те, що він назвав національну команду своєї країни "Македонською", опустивши слово "Північна".

Нагадаємо, в лютому 2019 року Македонія офіційно змінила назву на Північну Македонію на вимогу Греції. Скоп'є погодилось на перейменування в обмін на те, що Афіни перестануть перешкоджати зусиллям щодо вступу в НАТО і Євросоюз.