Северная Македония начнет выпускать паспорта с новым названием страны

Северная Македония начнет выдавать новые паспорта, содержащие новое конституционное название государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев подтвердил, что в понедельник он получит паспорт с новым названием страны.

Зоран Заев также подтвердил, что федерации в стране, которые не изменили свое название, чтобы отражать условия Преспанского соглашения, сделают это в ближайшее время.

Заев сделал свои замечания в контексте первого "Диалога Преспанского форума", который состоялся в Охриде, в котором принял участие Алексис Ципрас, лидер главной оппозиционной силы Греции СИРИЗА.

На встрече с Заевым Ципрас, правительство которого подписало Преспанское соглашение в 2018 году, четко отметил важность его неукоснительного выполнения, особенно с точки зрения названий государственных учреждений и упоминаний в учебниках.

В прошлом месяце греческое правительство опротестовало использование национальной сборной Северной Македонии трикотажных изделий с аббревиатурой FFM, что означает "Федерация футбола Македонии".

Афины также критиковали Заева за то, что он назвал национальную команду своей страны "Македонской", опустив слово "Северная".

Напомним, в феврале 2019 года Македония официально сменила название на Северную Македонию по требованию Греции. Скопье согласилось на переименование в обмен на то, что Афины перестанут препятствовать усилиям по вступлению в НАТО и Евросоюз.