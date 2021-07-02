На Кіпрі вирують лісові пожежі
П'ятниця, 2 липня 2021, 12:32
На Кіпрі у п'ятницю вранці пожежні бригади та чотири літаки були залучені до ліквідації пожежі між селами Фасула та Палодія в районі Лімассола.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.
За словами прессекретаря пожежної служби Андреаса Кеттіса, влада була попереджена про пожежу о 10.36 ранку.
П'ять пожежних машин було відправлено в район пожежною службою, ще три машини - лісовим господарством.
На допомогу були також направлені два протипожежні вертольоти та два літаки.
Раніше в п'ятницю пожежні служби заявили, що їм вдалося стримати пожежу поблизу Авдімоу, також у районі Лімассола, після боротьби з полум'ям протягом ночі.
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