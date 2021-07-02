На Кипре бушуют лесные пожары
Пятница, 2 июля 2021, 12:32
На Кипре в пятницу утром пожарные бригады и четыре самолета были привлечены к ликвидации пожара между деревнями Фасула и Палодия в районе Лимассола.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.
По словам пресс-секретаря пожарной службы Андреаса Кеттиса, власти были предупреждены о пожаре в 10.36 утра.
Пять пожарных машин было отправлено в район пожарной службой, еще три машины - лесным хозяйством.
На помощь были также направлены два противопожарных вертолета и два самолета.
Ранее в пятницу пожарные службы заявили, что им удалось сдержать пожар вблизи Авдимоу, также в районе Лимассола, после борьбы с пламенем в течение ночи.
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