На Кипре бушуют лесные пожары

На Кипре в пятницу утром пожарные бригады и четыре самолета были привлечены к ликвидации пожара между деревнями Фасула и Палодия в районе Лимассола.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

По словам пресс-секретаря пожарной службы Андреаса Кеттиса, власти были предупреждены о пожаре в 10.36 утра.

Пять пожарных машин было отправлено в район пожарной службой, еще три машины - лесным хозяйством.

На помощь были также направлены два противопожарных вертолета и два самолета.

Ранее в пятницу пожарные службы заявили, что им удалось сдержать пожар вблизи Авдимоу, также в районе Лимассола, после борьбы с пламенем в течение ночи.