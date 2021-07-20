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У Франції відкрили справу за зображення Макрона в образі Гітлера

Вівторок, 20 липня 2021, 12:28

У вівторок прокуратура французького міста Тулон розпочала розслідування щодо появи рекламних щитів, на яких президент Еммануель Макрон зображений в образі Адольфа Гітлера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Bleu.

 

Білборди, зокрема, були розміщені в самому Тулоні і в комуні Ла-Сейне-сюр-Мер

Макрон зображений в образі Гітлера, поруч білими буквами на червоному тлі розміщений напис: "Підкорися. Зроби щеплення". Також поруч розміщена абревіатура LREM - назва партії Макрона ("Вперед, Республіка!").

Розслідування було доручено службі безпеки поліцейського відділення Тулона.

Слідство націлене на автора зображень.

На в’їзді в Тулон минулих вихідних один із двох щитів був позначений написом "ганьба".

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Франція Макрон
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