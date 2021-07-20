Во Франции открыли дело за изображение Макрона в образе Гитлера
Вторник, 20 июля 2021, 12:28
Во вторник прокуратура французского города Тулон начала расследование появления рекламных щитов, на которых президент Эммануэль Макрон изображен в образе Адольфа Гитлера.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.
Билборды, в частности, были размещены в самом Тулоне и в коммуне Ла-Сейн-сюр-Мер
Макрон изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне размещена надпись: "Покорись. Сделай прививку". Также рядом расположена аббревиатура LREM - название партии Макрона ("Вперед, Республика!").
Расследование было поручено службе безопасности полицейского отделения Тулона.
Следствие нацелено на автора изображений.
На въезде в Тулон в прошлые выходные один из двух щитов был отмечен надписью "позор".
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