Во Франции открыли дело за изображение Макрона в образе Гитлера

Во вторник прокуратура французского города Тулон начала расследование появления рекламных щитов, на которых президент Эммануэль Макрон изображен в образе Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.

Билборды, в частности, были размещены в самом Тулоне и в коммуне Ла-Сейн-сюр-Мер

Макрон изображен в образе Гитлера, рядом белыми буквами на красном фоне размещена надпись: "Покорись. Сделай прививку". Также рядом расположена аббревиатура LREM - название партии Макрона ("Вперед, Республика!").

Расследование было поручено службе безопасности полицейского отделения Тулона.

Следствие нацелено на автора изображений.

На въезде в Тулон в прошлые выходные один из двух щитов был отмечен надписью "позор".