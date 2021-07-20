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Болгарія почала будівництво найдовшого тунелю на Балканах

Вівторок, 20 липня 2021, 12:37

Болгарія почала будівництво найдовшого тунелю на Балканах як частини залізниці між Софією та болгарським чорноморським містом Бургас.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Тунель розташований приблизно в 30 км від Софії в гірській місцевості і матиме довжину 6,8 км, що вдвічі більше найдовшого тунелю в Болгарії в Козниці.

Це частина великого проєкту з модернізації залізниці від Софії до Бургаса, яка будується вже 15 років. Є надія, що проєкт буде завершений до 2030 року. Кошти надані Операційною програмою ЄС з транспорту.

Вартість контракту на будівництво тунелю становить 300 мільйонів євро, будівництво ведеться турецькими компаніями, які беруть участь в будівництві нового аеропорту в Стамбулі.

Турецька компанія Cengiz має досвід будівництва в Болгарії 19-кілометрового шосе Люлін, яке є частиною шосе Струма і з'єднує Болгарію і Грецію.

Турецькі компанії під час риття нового тунелю будуть покладатися на своїх робочих, які мають досвід роботи з такими об'єктами в Туреччині. Болгарія видала робочі візи приблизно 230 турецьким інженерам, давши їм 72 місяці на завершення проєкту.

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