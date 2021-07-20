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Болгария начала строительство самого длинного тоннеля на Балканах

Вторник, 20 июля 2021, 12:37

Болгария начала строительство самого длинного тоннеля на Балканах как части железной дороги между Софией и болгарским черноморским городом Бургас.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Тоннель будет расположен примерно в 30 км от Софии в горной местности и иметь длину 6,8 км, что вдвое больше самого длинного тоннеля в Болгарии в Кознице.

Это часть большого проекта по модернизации железной дороги от Софии до Бургаса, которая строится уже 15 лет. Есть надежда, что проект будет завершен к 2030 году. Средства предоставлены Операционной программой ЕС по транспорту.

Стоимость контракта на строительство тоннеля составляет 300 млн евро, строительство ведется турецкими компаниями, которые участвуют в строительстве нового аэропорта в Стамбуле.

Турецкая компания Cengiz имеет опыт строительства в Болгарии 19-километрового шоссе Люлин, которое является частью шоссе Струма и соединяет Болгарию и Грецию.

Турецкие компании при рытье нового тоннеля будут полагаться на своих рабочих, имеющих опыт работы с такими объектами в Турции. Болгария выдала рабочие визы примерно 230 турецким инженерам, дав им 72 месяца на завершение проекта.

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