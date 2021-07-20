Рекордні 430 мігрантів прибули до берегів Англії протягом одного дня

Щонайменше 430 мігрантів перетнули Ла-Манш у намаганні потрапити до Британії - найбільша кількість за один день.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Підрахунки за понеділок перевищують попередній рекорд у 416 мігрантів за один день, який був зафіксований у вересні 2020 року.

Зокрема, 50 людей, у тому числі жінки та діти, були помічені під час виходу на берег в Дангенессі в Кенті.

Вважається, що мігранти припливли з північної Франції або Бельгії, перш ніж перетнути небезпечну протоку Дувр, ширина якої становить 31 кілометр.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що вживає "суттєвих заходів для вирішення неприйнятної проблеми нелегальної міграції". Минулого літа міністр внутрішніх справ Пріті Патель пообіцяла зробити подорожі мігрантів "нежиттєздатними".

За даними BBC, 8000 мігрантів прибули до Великої Британії нелегально у 2021 році, приблизно стільки прибуло за весь 2020 рік.

Законопроєкт про національність та кордони, який зараз обговорюється в Палаті громад, передбачає кримінальне покарання за незаконний в'їзд до Британії. Мігрантам може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі.