Рекордные 430 мигрантов прибыли к берегам Англии в течение одного дня

По меньшей мере 430 мигрантов пересекли Ла-Манш в попытке попасть в Британию - наибольшее количество за один день.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Подсчеты за понедельник превышают предыдущий рекорд в 416 мигрантов за один день, который был зафиксирован в сентябре 2020 года.

В частности, 50 человек, в том числе женщины и дети, были замечены при выходе на берег в Дангенесси в Кенте.

Считается, что мигранты приплыли из северной Франции или Бельгии, прежде чем пересечь опасный пролив Дувр, ширина которого составляет 31 километр.

Министерство внутренних дел заявило, что принимает "существенные меры для решения неприемлемой проблемы нелегальной миграции". Прошлым летом министр внутренних дел Прити Патель пообещала сделать путешествия мигрантов "нежизнеспособными".

По данным BBC, 8000 мигрантов прибыли в Великобританию нелегально в 2021 году, примерно столько прибыло за все 2020.

Законопроект о национальности и границы, который сейчас обсуждается в Палате общин, предусматривает уголовное наказание за незаконный въезд в Британию. Мигрантам может грозить до четырех лет лишения свободы.