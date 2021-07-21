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Уряд виключає торгпреда з роботи комісії по міжнародній торгівлі

Середа, 21 липня 2021, 08:47

На сьогоднішньому засіданні Кабміну планується затвердити зміни до складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить розклад урядового засідання, розміщений на сайті Кабміну.

Несподіванкою запропонованого нового складу МКМТ стала відсутність торгового представники України Тараса Качки – зараз він є заступником голови цієї комісії. При чому мова не йде про очікуване звільнення Качки – нещодавно його було перезатверджено на нинішній посаді.

Замість нього до комісії пропонується залучити чиновника нижчого рівня – директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності та торгового захисту Мінекономіки Сергія Зіньковського.

Така заміна напряму суперечить урядовій постанові 2014 року, в якій було затверджено повноваження торгового представника України.

В пояснювальній записці причини такої ротації не вказані. Натомість, джерела, близькі до уряду, пояснюють, що Тарас Качка неодноразово фіксував особливу думку під час винесення рішень МКМТ – це і стало причиною його виключення зі складу комісії.  

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