Правительство исключает торгпреда Тараса Качку из состава комиссии по международной торговле

На сегодняшнем заседании Кабмина планируется утвердить изменения в составе Межведомственной комиссии по международной торговле.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует расписание правительственного заседания, размещенное на сайте Кабмина.

Неожиданностью предложенного нового состава МКМТ стало отсутствие торгового представителя Украины Тараса Качки - сейчас он является заместителем председателя этой комиссии. Причем речь не идет об ожидаемом увольнении Качки - недавно был переутверждены на нынешней должности.

Вместо него в комиссию предлагается привлечь чиновника низшего уровня - директора департамента внешнеэкономической деятельности и торговой защиты Минэкономики Сергея Зиньковского.

Такая замена напрямую противоречит правительственному постановлению 2014 года, в которой были утверждены полномочия торгового представителя Украины.

В пояснительной записке причины такой ротации не указаны. Зато, источники, близкие к правительству, объясняют, что Тарас Качка неоднократно фиксировал особое мнение при вынесении решений МКМТ - это и стало причиной его исключения из состава комиссии.