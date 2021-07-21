У Британії відновлять тактику навчань холодної війни через загрозу від крилатих ракет РФ

ВПС Британії планують відновити навчання часів холодної війни на тлі загрози від російських крилатих ракет.

Про це в інтерв'ю The Telegraph сказав командувач ВПС Британії Майк Вігстон, передає "Європейська правда".

Він хоче, щоб ВПС Британії знову засвоїли навички, які не практикуються протягом 30 років. За словами командувача, буде проведена серія розвідувальних тренувань Exercise Agile Stance.

Під час навчань винищувачі отримають наказ розосередитись, тобто вони залишать свої бази для посадки на цивільних аеродромах або навіть на автострадах. Якщо винищувачі розосереджені, ціль для ворогів стає менш зручна.

Вігстон заявив, що стаціонарні бази ВПС будуть такими ж вразливими до несподіваного нападу в будь-якому майбутньому конфлікті, як американські сили, коли японці завдали удару в грудні 1941 рік.

"Ми будемо повторно вчитися, як розосереджуватися", - сказав він, додавши, якщо "арсенал [вдосконалених крилатих ракет], яким хвалився Путін", був перенесений до російського ексклаву Калінінграда "ми у зоні їх дії".

"Нам необхідно поглянути на поточну ситуацію як на виклик національній безпеці і вивчити перелік злітно-посадкових майданчиків, які ми маємо в Британії. Це звучить трохи в дусі холодної війни, але ми змушені згадувати, як діяти в таких умовах", - сказав Вігстон.

Практика посадки реактивних літаків на автомагістралі, як це робили и винищувачі Jaguar в холодну війну, також може бути одним із варіантів, сказав командувач.

Він також підкреслив, що перекидання Росією сучасного виду озброєнь, наприклад, останнього покоління крилатих ракет, на територію Калінінградській області була б "кроком вгору по сходах ескалації".