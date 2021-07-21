В Британии восстановят тактику учений холодной войны из-за угрозы от крылатых ракет РФ

ВВС Великобритании планируют возобновить учения времен холодной войны на фоне угрозы от российских крылатых ракет.

Об этом в интервью The Telegraph сказал командующий ВВС Великобритании Майк Вигстон, передает "Европейская правда".

Он хочет, чтобы ВВС Великобритании снова усвоили навыки, которые не практикуются в течение 30 лет. По словам командующего, будет проведена серия разведывательных тренировок Exercise Agile Stance.

Во время учений истребители получат приказ рассредоточиться, то есть они оставят свои базы для посадки на гражданских аэродромах или даже на автострадах. Если истребители рассредоточены, цель для врагов становится менее удобна.

Вигстон заявил, что стационарные базы ВВС будут такими же уязвимыми к неожиданному нападению в любом будущем конфликте, как американские силы, когда японцы нанесли удар в декабре 1941 года.

"Мы будем повторно учиться, как рассредоточиваться", - сказал он, добавив, если "арсенал [усовершенствованных крылатых ракет], которым хвастался Путин", был перенесен в российский эксклав Калининград "мы в зоне их действия".

"Нам необходимо взглянуть на текущую ситуацию как на вызов национальной безопасности и изучить перечень взлетно-посадочных площадок, которые мы имеем в Британии. Это звучит немного в духе холодной войны, но мы вынуждены вспоминать, как действовать в таких условиях", - сказал Вигстон.

Практика посадки реактивных самолетов на автомагистрали, как это делали и истребители Jaguar в холодную войну, также может быть одним из вариантов, сказал командующий.

Он также подчеркнул, что переброска Россией современного вида вооружений, например, последнего поколения крылатых ракет на территорию Калининградской области была бы "шагом вверх по лестнице эскалации".